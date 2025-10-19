Holm apre Orsolini chiude ed è capocannoniere | il Bologna vince a Cagliari e resta in zona Europa

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Holm e dell'azzurro le reti con cui la squadra di Italiano, che non vinceva in trasferta dallo scorso marzo, si impone alla Domus Arena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

holm apre orsolini chiude ed 232 capocannoniere il bologna vince a cagliari e resta in zona europa

© Gazzetta.it - Holm apre, Orsolini chiude (ed è capocannoniere): il Bologna vince a Cagliari e resta in zona Europa

News recenti che potrebbero piacerti

holm apre orsolini chiudeHolm apre, Orsolini chiude (ed è capocannoniere): il Bologna vince a Cagliari e resta in zona Europa - Di Holm e dell'azzurro le reti con cui la squadra di Italiano, che non vinceva in trasferta dallo scorso marzo, si impone alla Domus Arena ... Si legge su msn.com

holm apre orsolini chiudeCagliari-Bologna 0-2, Holm e il solito Orsolini a segno - 2, le reti di Holm nel primo tempo e del solito Orsolini nel secondo. sport.quotidiano.net scrive

holm apre orsolini chiudeIl Bologna espugna Cagliari: Holm e Orsolini regalano la vittoria a Italiano - Gli emiliani conquistano tre punti preziosissimi alla Unipol Domus: il solito capitano dei rossoblù chiude i giochi in Sardegna ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Holm Apre Orsolini Chiude