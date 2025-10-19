Holger Rune la mamma svela il dramma del figlio | Sta piangendo terribile

Durante la semifinale del torneo di Stoccolma contro Ugo Humbert, il 22enne tennista danese Holger Rune, numero 11 al mondo, ha subito un grave infortunio: la rottura del tendine d’Achille, confermata da sua madre Aneke a Ekstra Bladet e BT. L’incidente è avvenuto nel secondo set, quando Rune ha sentito uno “schiocco” al tallone sinistro durante uno scambio, accusando un forte dolore. Visibilmente distrutto, è uscito dal campo zoppicando, in lacrime, e ha detto al fisioterapista: “Ritengo di essermi rotto il tendine d’Achille”. Accompagnato a spalla negli spogliatoi, non poteva appoggiare il piede sinistro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Holger Rune, la mamma svela il dramma del figlio: "Sta piangendo, terribile"

