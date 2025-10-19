Holger Rune la mamma svela il dramma del figlio | Sta piangendo terribile

Liberoquotidiano.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la semifinale del torneo di Stoccolma contro Ugo Humbert, il 22enne tennista danese Holger Rune, numero 11 al mondo, ha subito un grave infortunio: la rottura del tendine d’Achille, confermata da sua madre Aneke a Ekstra Bladet e BT. L’incidente è avvenuto nel secondo set, quando Rune ha sentito uno “schiocco” al tallone sinistro durante uno scambio, accusando un forte dolore. Visibilmente distrutto, è uscito dal campo zoppicando, in lacrime, e ha detto al fisioterapista: “Ritengo di essermi rotto il tendine d’Achille”. Accompagnato a spalla negli spogliatoi, non poteva appoggiare il piede sinistro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

holger rune la mamma svela il dramma del figlio sta piangendo terribile

© Liberoquotidiano.it - Holger Rune, la mamma svela il dramma del figlio: "Sta piangendo, terribile"

Approfondisci con queste news

holger rune mamma svelaLa mamma di Rune è distrutta, invia un drammatico messaggio: “È terribile, Holger sta piangendo” - Aneke Rune, madre di Holger Rune, ha confermato il grave infortunio del tennista: rottura del tendine d'Achille, starà fuori parecchi mesi ... fanpage.it scrive

holger rune mamma svelaDramma Rune, confermata rottura tendine d'Achille: l'operazione e i tempi di recupero, quando potrà tornare - Tramite un post sui social, il giocatore danese ha comunicato che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico dopo l'infortunio rimediato a Stoccolma ... Secondo msn.com

holger rune mamma svelaRune, l’infortunio è gravissimo, bufera sull’ATP: la rivelazione di mamma Aneke, lo sfogo Draper e Fritz - Rune, confermata la rottura del tendine d'Achille, l'infortunio scuote il mondo del tennis ed è bufera sull'ATP: la rivelazione di mamma Aneke, lo sfogo Draper e Fritz ... sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Holger Rune Mamma Svela