Holger Rune | Dovrò operarmi già la prossima settimana Ci vorrà un po’ prima di tornare

Interviene direttamente Holger Rune a parlare del suo infortunio di ieri a Stoccolma. Non un infortunio qualsiasi: si parla, infatti, della rottura del tendine d’Achille del piede sinistro, avvenuta durante il match con il francese Ugo Humbert. Una delle scene senza dubbio più sportivamente drammatiche che si siano viste sui campi in questo 2025: la diagnosi, confermata dalla madre Aneke nelle scorse ore, è durissima, perché ci vogliono minimo sei mesi per ripartire e ancora più tempo per tornare in vera forma. Così Rune su Instagram: “ Ci vorrà un po’ prima che io possa rimettere piede in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Holger Rune: “Dovrò operarmi già la prossima settimana. Ci vorrà un po’ prima di tornare”

