Cinque match in programma nella serata di ICE Hockey League 2025-2026. Per quanto riguarda le squadre italiane era impegnata Valpusteria che ha vinto facilmente in casa contro Lienz. Valpusteria ha messo subito le cose in chiaro contro i Black Wings Lienz, passando a condurre con la rete di Bowbly dopo 9:02, quindi raddoppio immediato dello stesso Bowbly al 18:31. Gli austriaci reagiscono nel terzo periodo accorciando le distanze con Collins al 58:36 ma, appena 13 secondi dopo, l’onnipresente Bowbly segna il 3-1 che chiude i conti. A 17 secondi dalla fine del match poker dello statunitense per il 4-1 definitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Valpusteria vince ancora e vede la vetta della classifica di ICE League

