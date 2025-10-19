Hockey ghiaccio Valpusteria vince ancora e vede la vetta della classifica di ICE League

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque match in programma nella serata di ICE Hockey League 2025-2026. Per quanto riguarda le squadre italiane era impegnata Valpusteria che ha vinto facilmente in casa contro Lienz. Valpusteria ha messo subito le cose in chiaro contro i Black Wings Lienz, passando a condurre con la rete di Bowbly dopo 9:02, quindi raddoppio immediato dello stesso Bowbly al 18:31. Gli austriaci reagiscono nel terzo periodo accorciando le distanze con Collins al 58:36 ma, appena 13 secondi dopo, l’onnipresente Bowbly segna il 3-1 che chiude i conti. A 17 secondi dalla fine del match poker dello statunitense per il 4-1 definitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

hockey ghiaccio valpusteria vince ancora e vede la vetta della classifica di ice league

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, Valpusteria vince ancora e vede la vetta della classifica di ICE League

Scopri altri approfondimenti

hockey ghiaccio valpusteria vinceHockey ghiaccio, Valpusteria vince ancora e vede la vetta della classifica di ICE League - Per quanto riguarda le squadre italiane era impegnata Valpusteria che ha vinto ... Scrive oasport.it

hockey ghiaccio valpusteria vinceHockey ghiaccio: vittoria pesante del Val Pusteria nell’ICE League - 2026 regala ai colori italiani un'importante affermazione, in questa prima fase del torneo: il Val Pusteria ... Segnala oasport.it

Il Bolzano cade sul ghiaccio di Linz, vince a Innsbruck il Val Pusteria - Una sconfitta che costa ai biancorossi anche il primato nella classifica, guidata adesso dal Fehervar. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Hockey Ghiaccio Valpusteria Vince