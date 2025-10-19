Ho ucciso Vanda ora tocca a me l?ultima telefonata choc di Mario Cutella alla nipote
SAN BENEDETTO «Ho ucciso Vanda e ora tocca a me». La telefonata è arrivata a Giulianova quando già nella villetta di via Stamira la metà del dramma si era. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Coppia di 80enni trovati morti in casa, l'ipotesi dell'omicidio suicidio: Mario Cutella avrebbe ucciso la compagna Vanda Venditti, gravemente malata - facebook.com Vai su Facebook
«Ho ucciso Vanda, ora tocca a me», l’ultima telefonata choc di Mario Cutella alla nipote - La telefonata è arrivata a Giulianova quando già nella villetta di via Stamira la metà del dramma si era consumata. Segnala corriereadriatico.it