Ho salutato mamma per l’ultima volta stamattina Mi ha trasmesso l’amore per il ballo non potevo mancare a Ballando | Simone Di Pasquale commuove

Nonostante il lutto e il dolore, da vero professionista Simone Di Pasquale ieri sera, 18 ottobre, era in prima fila a “Ballando con le stelle”, al fianco della Signora Coriandoli. Il maestro di ballo ha ricordato la madre, nel giorno dei suoi funerali. Dopo i voti della giuria, Milly Carlucci ha fermato il maestro di danza prima di congedarlo: “Stasera gli devo moltissimo, un grazie enorme per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui visto che lui ha avuto un grandissimo lutto, ha perso la mamma l’altro ieri. Grazie Simone”,. Commozione per Di Pasquale: “Grazie a voi, che mi avete dato la possibilità di scegliere anche di non essere qui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ballando, Simone Di Pasquale: “Oggi ho salutato mamma per l’ultima volta” - (Adnkronos) – “Mi ha passato lei la passione per la danza”, così Simone Di Pasquale ha annunciato a Ballando con le stelle la morte della sua mamma. Secondo msn.com