Ho rinunciato alla stella Michelin per diventare padre Ora il weekend posso stare con mio figlio

Dopo la stella Michelin e il successo con L’Acciuga di Perugia, lo chef Marco Lagrimino ha deciso di lasciare il ristorante per dedicarsi alla famiglia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

I tre ribelli di Lucca che hanno rinunciato alla stella Michelin sono i ristoratori dell'anno del Gambero Rosso - Un principio che dovrebbe suonare ovvio in ambito ristorativo, ma che non sempre viene conseguito nella sua massima portata oggi giorno. Riporta gamberorosso.it

È proprio vero che della stella Michelin non importi più nulla a nessuno? - Nell’autunno caldo della ristorazione toscana che ha visto (e, temiamo, continuerà a far vedere) la chiusura di molti locali, bisogna stare attenti a non confondere quello che può avere l’odore di una ... Come scrive gamberorosso.it