“Da piccolo andavo dalle maestre piangendo e le pregavo di essere il protagonista nelle recite”. Il mestiere dell’attore, Davide Di Vetta l’ha amato fin dall’infanzia. Dopo anni di studio e diversi no incassati, la serie “Un Professore”, co-prodotta da Rai Fiction e Banijay, è stata il suo ingresso nel mondo del piccolo schermo. Nella classe dell’insegnante di filosofia Dante Balestra interpreta Matteo, un ragazzo spiritoso che dietro il carattere estroverso nasconde anche delle insicurezze. Dopo gli ottimi ascolti delle prime due stagioni, la serie torna in onda per sei serate, su Rai 1, dal 20 novembre, ed è stata presentata alla Festa di Roma, oggi 18 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho passato il provino per ‘Un Professore’ combattendo 9 anni per un sì. Io e Nicolas Maupas sgridati prima di iniziare le riprese”: parla Davide Di Vetta