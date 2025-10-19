Ho deciso di sposarmi dopo 11 mesi di fidanzamento | lo rivela Nathaly Caldonazzo a Verissimo

Ilfattoquotidiano.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Undici mesi di fidanzamento più che sufficienti per Nathaly Caldonazzo che ha deciso di fare il grande passo, come annunciato a “Verissimo”, ieri 18 ottobre: “ Io e Filippo sposeremo il 25 maggio 2026 “. In realtà Il colpo di fulmine risale a tanti anni fa: “Filippo ce l’ha messa tutta dal primo giorno, mi ha sempre desiderato. La prima volta che mi ha visto aveva 19 anni e io 23. Sono sempre rimasta nel suo immaginario come la donna della sua vita. Lui è stato già sposato una volta, ho conosciuto la moglie e abbiamo un buon rapporto. In me vedeva sempre qualcosa di definitivo, di per sempre. Lo ha sempre pensato e voluto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

