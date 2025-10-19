Highlights Gol Como Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

Highlights Gol Como Juve in diretta dallo Stadio Sinigaglia di Como. Le immagini salienti del match della 7ª giornata. La Juve affronta il Como, con il match di Serie A in programma domenica 19 ottobre alle ore 12.30 allo Stadio Sinigaglia di Como. Bianconeri che vogliono tornare a vincere dopo i cinque pareggi consecutivi. Qui trovate gli highlights e i gol di COMO JUVE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Como Juve. IN AGGIORNAMENTO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Highlights Gol Como Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO

