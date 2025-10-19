Hernanes scherza dopo Roma Inter | Meglio che i giallorossi abbiano perso vi spiego perché

Inter News 24 . Il commento del brasiliano. Al termine di Roma-Inter, l’ex centrocampista Hernanes, ospite negli studi di DAZN, ha offerto la sua analisi del match. Secondo il “Profeta”, nel primo tempo si è vista una netta differenza di livello, con la squadra di Cristian Chivu padrona del gioco e la Roma incapace di attaccare. Nella ripresa, però, la squadra di Gian Piero Gasperini ha cambiato atteggiamento, mostrando cose interessanti e costringendo il miglior attacco del campionato a difendersi. Hernanes ha concluso con un sorriso, dicendosi contento per la vittoria della Beneamata, sia per il suo passato nel club, sia perché preferisce il calcio offensivo, aggiungendo scherzosamente che “è meglio che la Roma perda”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hernanes scherza dopo Roma Inter: «Meglio che i giallorossi abbiano perso, vi spiego perché»

