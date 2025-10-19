Hernanes promuove l’operazione Bonny | Non capisco molto di mercato ma invece che spendere 50 milioni per Lookman si può già dire che…

Inter News 24 L’ex centrocampista dell’Inter, Hernanes, loda il colpo di mercato messo a segno dai nerazzurri in estate con Bonny. Secondo premio di MVP consecutivo per Ange-Yoan Bonny. Dopo la super prestazione contro la Cremonese, l’attaccante francese è stato eletto migliore in campo anche nella fondamentale vittoria dell’Inter all’Olimpico contro la Roma, decisa proprio da un suo gol. Negli studi di DAZN, l’ex centrocampista della Beneamata, Hernanes, ha tessuto le lodi del giovane attaccante. Stuzzicato sul paragone tra i 25 milioni spesi per lui e i 50 che sarebbero serviti per Ademola Lookman, il “Profeta” non ha avuto dubbi. 🔗 Leggi su Internews24.com

