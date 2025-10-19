Hernanes e la frase su DAZN | quando una battuta diventa una lezione di mestiere

Stilejuventus.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Certe frasi nascono come battute e finiscono per diventare simboli. È il caso di Hernanes, ex calciatore di Lazio e Inter e oggi opinionista su DAZN, che nel post partita di Roma-Inter si è lasciato sfuggire un “Meglio che la Roma perda”. Un’espressione pronunciata con tono leggero, forse ironico, ma che ha fatto rumore. E non poco. Nel mondo della comunicazione sportiva, ogni parola pesa. Soprattutto quando viene detta in diretta, davanti a milioni di tifosi, su una piattaforma che racconta il calcio italiano. Quella di Hernanes non è sembrata una provocazione, ma una leggerezza, un gesto di spontaneità che però tradisce un equivoco di fondo: il confine tra il tifo e la professione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

hernanes e la frase su dazn quando una battuta diventa una lezione di mestiere

© Stilejuventus.com - Hernanes e la frase su DAZN: quando una battuta diventa una lezione di mestiere

Approfondisci con queste news

hernanes frase dazn battutaHernanes in diretta su Dazn: «Menomale che la Roma ha perso». Tifosi giallorossi inviperiti - Tifosi giallorossi inviperiti e scoppia la polemica sui social Al termine di una partita persa, specialmente una di questa importanza, i n ... Segnala lazionews24.com

hernanes frase dazn battutaHernanes punge la Roma in diretta su Dazn: «Menomale che ha perso». Tifosi furibondi - Tifosi furibondi per le parole dell’ex centrocampista della Lazio Al termine di una partita persa, specialmente una di questa import ... Si legge su calcionews24.com

hernanes frase dazn battutaHernanes su Dazn in diretta: «Meno male che la Roma ha perso», l'ira dei tifosi giallorossi - I sostenitori giallorossi hanno riversato sui social la loro rabbia sull’ex centrocampista di Lazio e Inter È bastata una battuta di Hernanes nel salotto di «Vamos! Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hernanes Frase Dazn Battuta