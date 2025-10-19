Hernanes e la frase su DAZN | quando una battuta diventa una lezione di mestiere
Certe frasi nascono come battute e finiscono per diventare simboli. È il caso di Hernanes, ex calciatore di Lazio e Inter e oggi opinionista su DAZN, che nel post partita di Roma-Inter si è lasciato sfuggire un “Meglio che la Roma perda”. Un’espressione pronunciata con tono leggero, forse ironico, ma che ha fatto rumore. E non poco. Nel mondo della comunicazione sportiva, ogni parola pesa. Soprattutto quando viene detta in diretta, davanti a milioni di tifosi, su una piattaforma che racconta il calcio italiano. Quella di Hernanes non è sembrata una provocazione, ma una leggerezza, un gesto di spontaneità che però tradisce un equivoco di fondo: il confine tra il tifo e la professione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
