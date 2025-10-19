hernanes e il confine dimenticato tra tifo e mestiere

C’è una differenza sottile ma sostanziale tra dire la verità e dire tutto quello che passa per la testa. Ed è proprio su quel confine che Hernanes, ex centrocampista di Lazio e Inter, oggi opinionista DAZN, ha perso l’equilibrio. Dopo Roma-Inter, con il sorriso di chi crede di essere spiritoso, ha commentato: «Meglio che la Roma perda». Una frase che, in un salotto televisivo, non è più un’uscita da bar, ma un inciampo professionale. Perché non stiamo parlando di un tifoso, né di un ex calciatore qualunque. Parliamo di un volto televisivo, scelto per analizzare le partite di Serie A davanti a milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

