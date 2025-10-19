Hellas Verona troppo forte | ACF Arezzo ko 3-0 prima della sosta

Trasferta amara per l’ACF Arezzo, che cade 3-0 sul campo dell’Hellas Verona nell’ultima gara prima della pausa per le nazionali. Dopo la vittoria contro il Frosinone, le amaranto cercavano conferme e punti pesanti, ma al Sinergy Stadium la squadra di mister Benedetti si è dovuta arrendere a un Verona più cinico e concreto. Le padrone di casa partono meglio e sbloccano il match già al 13’: azione manovrata sulla destra, Licco serve Peretti che con un destro preciso supera Di Nallo per l’1-0. L’Arezzo reagisce, prova a rendersi pericoloso con Tamburini e Lorieri, ma la difesa gialloblù regge bene. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Hellas Verona troppo forte: ACF Arezzo ko 3-0 prima della sosta

Approfondisci con queste news

I risultati della Juventus di Tudor dopo la vittoria contro l’Inter dello scorso 13 settembre 4-4 vs Borussia Dortmund 1-1 vs Hellas Verona 1-1 vs Atalanta 2-2 vs Villarreal 0-0 vs Milan 0-2 vs Como - facebook.com Vai su Facebook

Una settimana e si torna al Bentegodi: testa a #VeronaCagliari #SerieAEnilive #WeAreHellas #DaiVerona - X Vai su X

Perché è stata sospesa Verona-Venezia di Coppa Italia - Sospesa dopo pochi minuti del secondo tempo la partita valida per il sedicesimo di finale di Coppa Italia Le due squadre erano uscite da poco dagli spogliatoi prima della decisione inevitabile del ... calciomercato.com scrive

Calcio Serie A: Hellas Verona-Cremonese 0-0 - Alla prima stagionale in casa il Verona domina contro i grigiorossi: almeno otto palle gol nitide per ... Lo riporta rainews.it

Serie A 2025-2026: Verona-Juventus, le probabili formazioni - Oggi, sabato 20 settembre, i bianconeri affrontano in trasferta l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi, nella quarta giornata del campionato ... Come scrive sportal.it