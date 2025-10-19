Helena Prestes e Javier incantano | la prima sfilata insieme

Helena Prestes e Javier Martinez: la loro prima sfilata insieme tra eleganza, complicità e riflettori accesi. Helena Prestes e Javier Martinez hanno ufficialmente sfilato insieme per la prima volta, sorprendendo il pubblico e conquistando fotografi e addetti ai lavori. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, ha portato il proprio legame anche sulla passerella, unendo moda, emozione e spettacolo in un momento che ha segnato un nuovo capitolo nel loro percorso personale e professionale. L’occasione è arrivata durante un evento esclusivo organizzato da una nota maison italiana – un fashion show che ha unito glamour e storytelling, dove la presenza di Helena e Javier era tra le più attese della serata. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Helena Prestes e Javier incantano: la prima sfilata insieme

