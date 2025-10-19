Hekuran Cumani ucciso con una coltellata dalla rissa tra tra le due comitive all' arma scomparsa e il mistero sul killer | cosa non torna

Leggo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rissa degenerata in tragedia: così è morto Hekuran Cumani, 23 anni, residente a Fabriano, colpito a morte con una coltellata in un parcheggio della zona universitaria di Perugia.. 🔗 Leggi su Leggo.it

hekuran cumani ucciso con una coltellata dalla rissa tra tra le due comitive all arma scomparsa e il mistero sul killer cosa non torna

© Leggo.it - Hekuran Cumani ucciso con una coltellata, dalla rissa tra tra le due comitive all'arma scomparsa e il mistero sul killer: cosa non torna

News recenti che potrebbero piacerti

hekuran cumani ucciso coltellataHekuran Cumani ucciso a 23 anni nel parcheggio a Perugia: difendeva fratello colpito dalle coltellate - Si cerca per questo un gruppo di giovani che avrebbe partecipato alla rissa tra cui l’omicida che avrebbe estratto il ... Secondo fanpage.it

hekuran cumani ucciso coltellataHekuran Cumani ucciso con una coltellata al cuore dopo la notte al club. "La rissa, poi le urla disperate" -  Gli inquirenti hanno escluso questioni di droga e ritengono l’episodio estraneo a bande criminali e al ... Come scrive msn.com

hekuran cumani ucciso coltellataPerugia, 23enne ucciso con una coltellata alla gola durante una rissa con i maranza: è caccia al killer - Hekuran Cumani ucciso a Perugia nella notte tra il 17 e il 18 ottobre con una coltellata tra gola e torace. tag24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hekuran Cumani Ucciso Coltellata