Hekuran Cumani ucciso con una coltellata dalla rissa tra tra le due comitive all' arma scomparsa e il mistero sul killer | cosa non torna

Una rissa degenerata in tragedia: così è morto Hekuran Cumani, 23 anni, residente a Fabriano, colpito a morte con una coltellata in un parcheggio della zona universitaria di Perugia.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Hekuran Cumani ucciso con una coltellata, dalla rissa tra tra le due comitive all'arma scomparsa e il mistero sul killer: cosa non torna

