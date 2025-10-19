Hekuran Cumani ucciso a Perugia è caccia a un giovane tunisino | sarebbe lui l’autore dell’omicidio

Gli accertamenti, coordinati dalla Procura del capoluogo umbro, sono proseguiti anche nella notte. Decine le persone sentite per ricostruire quanto successo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Hekuran Cumani ucciso a Perugia, è caccia a un giovane tunisino: sarebbe lui l’autore dell’omicidio

Omicidio nella notte: dalla festa alla tragedia, si stringe il cerchio sull'assassino di Hekuran Cumani https://ift.tt/pU5ZVEd https://ift.tt/7mFAIwR - X Vai su X

Hekuran Cumani è stato accoltellato a morte a 23 anni nel parcheggio del dipartimento di Matematica dell'Università di #Perugia. Il suo corpo era sull'asfalto, nel sangue. Il giovane marchigiano era di origini albanesi. «Un ragazzo tranquillo, dal cuore d'oro, ch Vai su Facebook

Hekuran Cumani ucciso a 23 anni nel parcheggio a Perugia: difendeva fratello colpito dalle coltellate - Si cerca per questo un gruppo di giovani che avrebbe partecipato alla rissa tra cui l’omicida che avrebbe estratto il ... Riporta fanpage.it

Chi era Hekuran Cumani, il 23enne ucciso a Perugia. Lo sport e i lavoretti stagionali: il ricordo del cugino - Hekuran Cumani è stato ucciso a Perugia: aveva 23 anni ed era residente a Fabriano. Si legge su virgilio.it

Hekuran Cumani ucciso con una coltellata al cuore dopo la notte al club. "La rissa, poi le urla disperate" - Gli inquirenti hanno escluso questioni di droga e ritengono l’episodio estraneo a bande criminali e al ... Come scrive lanazione.it