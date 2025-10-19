Hekuran Cumani ucciso a Perugia è caccia a un giovane tunisino | sarebbe lui l’autore dell’omicidio

Repubblica.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli accertamenti, coordinati dalla Procura del capoluogo umbro, sono proseguiti anche nella notte. Decine le persone sentite per ricostruire quanto successo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

hekuran cumani ucciso perugiaOmicidio di Perugia, non si trova il coltello che ha ucciso Hekuran. L'identikit dell'assassino - L'indagine sulla morte di Hekuran Cumani si fa complessa: le testimonianze dei ragazzi coinvolti non hanno chiarito il quadro, nonostante l'identikit del possibile assassino ... Da ilmessaggero.it

hekuran cumani ucciso perugiaHekuran Cumani ucciso a 23 anni nel parcheggio a Perugia: difendeva fratello colpito dalle coltellate - Si cerca per questo un gruppo di giovani che avrebbe partecipato alla rissa tra cui l’omicida che avrebbe estratto il ... Si legge su fanpage.it

hekuran cumani ucciso perugiaOmicidio di Hekuran Cumani, indagati diversi giovani: si cerca l’arma del delitto. La lite nel locale a Perugia poi la rissa fuori: cosa è successo - Dalla lite nel locale alla rissa nel parcheggio: identificato il presunto responsabile. Come scrive ilfattoquotidiano.it

