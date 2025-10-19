Hekuran Cumani ucciso a 23 anni nel parcheggio a Perugia | difendeva fratello colpito dalle coltellate

Fanpage.it | 19 ott 2025

Tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi tra due gruppi di ragazzi. Si cerca per questo un gruppo di giovani che avrebbe partecipato alla rissa tra cui l'omicida che avrebbe estratto il coltello iniziando a colpire gli avversari e uccidendo il 23enne Hekuran Cumani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

hekuran cumani ucciso 23Lite tra ragazzi Ucciso 23enne - A Fabriano lavorava saltuariamente durante l’inverno, mentre in estate faceva la stagione in un ristorante a S ... quotidiano.net scrive

hekuran cumani ucciso 23Una lite in discoteca, poi spunta il coltello: ucciso un ragazzo di 23 anni a Perugia - Ma Hekuran Cumani, 23 anni, non è mai tornato a casa: ucciso con una coltellata al petto nel parcheggio davanti al Dipartimento di matematica e informatica dell'Università. Riporta ansa.it

hekuran cumani ucciso 23Ucciso con una coltellata. Muore a 23 anni dopo una lite nella zona universitaria. È caccia all’assassino - La vittima è il fabrianese di origini albanesi Hekuran Cumani che era arrivato a Perugia per trascorrere una serata con gli amici: è stato colpito in un parcheggio vicino al locale. Riporta msn.com

