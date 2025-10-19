Hansi Flick si appresta a essere squalificato dalla linea laterale davanti a El Clasico dopo l’espulsione nella vittoria di Girona

2025-10-18 20:19:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Hansi Flick potrebbe essere squalificato dalla linea laterale per El Clasico della prossima settimana dopo che l’allenatore del Barcellona è stato espulso durante la vittoria in extremis della sua squadra sul Girona nella Liga di sabato. Ronald Araujo ha segnato nel secondo tempo di recupero regalando al Barcellona tutti e tre i punti all’Estadi Olimpic Lluis Companys e portando il club catalano – per almeno 24 ore – in vetta alla Liga. Pedri aveva portato i padroni di casa in vantaggio prima che la sublime rovesciata di Axel Witsel riportasse le squadre in parità prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com