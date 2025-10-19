Hansi Flick si appresta a essere squalificato dalla linea laterale davanti a El Clasico dopo l’espulsione nella vittoria di Girona
Hansi Flick potrebbe essere squalificato dalla linea laterale per El Clasico della prossima settimana dopo che l'allenatore del Barcellona è stato espulso durante la vittoria in extremis della sua squadra sul Girona nella Liga di sabato. Ronald Araujo ha segnato nel secondo tempo di recupero regalando al Barcellona tutti e tre i punti all'Estadi Olimpic Lluis Companys e portando il club catalano – per almeno 24 ore – in vetta alla Liga. Pedri aveva portato i padroni di casa in vantaggio prima che la sublime rovesciata di Axel Witsel riportasse le squadre in parità prima dell'intervallo.
Intanto Hansi Flick ha esultato così dopo il gol vittoria di Araujo al 90+3 contro il Girona MAX CHI?!
Kocin PSG Luis Enrique ya yi fice ne tsakanin Hansi Flick da Antonio Conte da Arne Slot da kuma Enzo Maresca, bayan lashe kofuna biyar, ciki har da Gasar Zakarun Turai a 2025. Sai dai, Enrique bai samu damar halartar bikin ba saboda PSG na buga wasa