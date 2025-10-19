Hanno rubato proprio quello! Furto clamoroso al Louvre colpo da film | tutto bloccato polizia sul posto

Parigi si è svegliata sotto shock per un clamoroso colpo messo a segno nel cuore della sua cultura: una rapina al Museo del Louvre ha costretto le autorità a chiudere l’iconica istituzione per l’intera giornata. Un gesto che ha colpito non solo la sicurezza di uno dei musei più importanti al mondo, ma anche l’immaginario collettivo, dato che tra i pezzi trafugati ci sarebbero alcuni gioielli appartenuti a Napoleone Bonaparte e all’imperatrice. Il Ministero della Cultura francese ha confermato la chiusura del museo e l’apertura immediata di un’indagine. La ministra Rachida Dati, giunta sul posto nelle prime ore del mattino, ha rassicurato che non si sono registrati feriti, ma ha definito l’episodio «gravissimo». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Hanno rubato proprio quello!”. Furto clamoroso al Louvre, colpo da film: tutto bloccato, polizia sul posto

