Hamas viola tregua Israele risponde
12.02 "Hamas ha violato il cessate il fuoco con un incidente tra combattenti dell' Idf e terroristi che hanno aperto il fuoco contro un mezzo del genio a Rafah In risposta, l'aeronautica ha attaccato l'area di Rafah". Al Arabiya riferisce che "l'Idf ha effettuato tre attacchi aerei". Il premier israeliano Netanyahu e il suo ministro della Difesa Katz sono in riunione di gabinetto. E' in corso una valutazione in merito alla natura della risposta e alla prosecuzione delle attività nella Striscia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
