Hamas | valico Rafah IDF viola accordi

1.53 Hamas ha accusato il premier israeliano Netanyahu di violare l'accordo di cessate il fuoco per la mancata apertura del valico di Rafah, definendo la decisione "una palese violazione" e "una negazione degli impegni assunti". Il gruppo, citato da Al Jazeera, afferma che Netanyahu "continua a inventare pretesti inconsistenti per sottrarsi ai suoi obblighi". Hamas ha inoltre chiesto ai mediatori di "agire con urgenza" per fare pressione su Israele,ottenere l rispetto dell'accordo e la fine dei "crimini contro il popolo palestinese". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it