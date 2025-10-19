Hamas smentisce Usa su attacco imminente ai civili di Gaza | Israele inizia a delimitare la linea gialla del ritiro
Il premier israeliano: "La guerra finirà dopo la fase 2 con la confisca delle armi di Hamas". Quest'ultimo avverte: "La chiusura del valico ritarderà la consegna di altri corpi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il premier israeliano non è riuscito a offrire una visione di speranza, sia internamente, sia all’estero, sulla fine della guerra a Gaza in tempi brevi. Hamas smentisce di aver ricevuto la proposta americana, mentre la Flotilla prosegue verso Gaza - facebook.com Vai su Facebook
