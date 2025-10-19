Hamas smentisce attacco a militari Idf

15.05 Le Brigate Al Qassam, l'ala armata di Hamas, hanno smentito di aver sferrato un attacco a Rafah. Ribadiscono di mantenere il loro "pieno impegno" per il cessate il fuoco in tutte le zone della Striscia di Gaza e di dissociarsi dagli attacchi contro l'esercito israeliano. L'ala militare di Hamas ha dichiarato di non essere a conoscenza di "alcun incidente o scontro" a Rafah, nel sud di Gaza, che ha descritto come "zone rosse" sotto il controllo israeliano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

