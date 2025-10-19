Hamas rintraccia corpo altro ostaggio

19.00 Hamas fa sapere di aver ritrovato il corpo di un altro ostaggio, il 13mo, e che lo consegnerà a Israele oggi stesso "se le condizioni sul campo lo consentiranno". A riferirlo le Brigate al-Qassam, l'ala militare di Hamas, su Telegram. In una nota si aggiunge che "qualsiasi escalation sionista complicherà le operazioni di ricerca e scavo e il recupero dei corpi, il che comporterà un ritardo nella ricezione dei corpi da parte dell'occupazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it