Hamas rintraccia corpo altro ostaggio

Servizitelevideo.rai.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.00 Hamas fa sapere di aver ritrovato il corpo di un altro ostaggio, il 13mo, e che lo consegnerà a Israele oggi stesso "se le condizioni sul campo lo consentiranno". A riferirlo le Brigate al-Qassam, l'ala militare di Hamas, su Telegram. In una nota si aggiunge che "qualsiasi escalation sionista complicherà le operazioni di ricerca e scavo e il recupero dei corpi, il che comporterà un ritardo nella ricezione dei corpi da parte dell'occupazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

