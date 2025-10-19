Hamas pianifica un attacco contro i palestinesi L’alert del Dipartimento di Stato Usa

Nella tarda serata di ieri il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha avvertito tutti gli Stati che hanno contribuito al cessate il fuoco e siglato gli accordi di Sharm El Sheik che Hamas sta pianificando un attacco contro il popolo palestinese. Il comunicato sottolinea che gli Stati Uniti hanno informato i paesi garanti dell’intesa e che tutti concordano su due punti: A) l’azione di Hamas contro civili palestinesi rappresenterebbe una grave violazione del cessate il fuoco. B) Nel caso che Hamas dovesse attaccare saranno prese contromisure adeguate contro il gruppo terroristico per ripristinare la tregua. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Hamas pianifica un attacco contro i palestinesi. L’alert del Dipartimento di Stato Usa

