Hamas pianifica un attacco contro i palestinesi L’alert del Dipartimento di Stato Usa

Formiche.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata di ieri il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha avvertito tutti gli Stati che hanno contribuito al cessate il fuoco e siglato gli accordi di Sharm El Sheik che Hamas sta  pianificando un attacco contro il popolo palestinese. Il comunicato sottolinea che gli Stati Uniti hanno informato i paesi garanti dell’intesa e che tutti concordano su due punti: A) l’azione di  Hamas contro civili  palestinesi rappresenterebbe una grave violazione del cessate il fuoco. B) Nel caso che Hamas dovesse attaccare saranno prese contromisure adeguate contro il gruppo terroristico per ripristinare la tregua. 🔗 Leggi su Formiche.net

