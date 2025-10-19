Hamas a Usa | Israele arma Gaza non noi
11.03 "E' Israele che ha armato e finanziato le bande di Gaza".Così Hamas replica al Dipartimento di Stato Usa sulla minaccia di un imminente attacco ai civili palestinesi del gruppo "terroristico". Hamas controbatte: "I fatti sul campo dimostrano che Israele ha creato,armato e finanziato bande criminali a Gaza". Gli Usa hanno informazioni su Hamas che violerà l'accordo sulla tregua e attaccherà i civili palestinesi. L'Idf, nel frattempo, sta demarcando il confine di ritiro della Linea Gialla a Gaza,collocando grossi blocchi di cemento gialli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
