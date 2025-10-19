Halloween Party allo Zoosafari | giorni da brividi per i grandi e i più piccoli

FASANO - Ah l'autunno. le foglie che cadono, le ombre che si allungano. Finalmente, allo Zoosafari di Fasano, sta per tornare Halloween Party, uno degli eventi a tema più attesi e partecipati della stagione. Non è deliziosamente terrificante?Il parco fasanese si appresta a spalancare le sue porte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

News recenti che potrebbero piacerti

ASTRO HALLOWEEN PARTY LIVE Venerdì 31 Ottobre, ore 20:30. Prenotazioni: https://www.marsec.org/prenotazioni-ed-eventi/ Vai su Facebook

Halloween Party 2025 allo Zoosafari di Fasano: cinque giorni di brividi tra attrazioni e spettacoli - FASANO – Torna lo Halloween Party allo Zoosafari di Fasano, uno degli eventi a tema più attesi della stagione autunnale. Si legge su giornaledipuglia.com

Zombie in agguato e horror show, allo Zoosafari Halloween dura 9 giorni: ecco tutti gli eventi in programma - In occasione della festa di Halloween, dal 28 ottobre al 5 novembre, Fasanolandia si trasforma in un vero set da incubo dove ... telebari.it scrive

Fasano (Brindisi) -Halloween Party allo Zoosafari: dal 28 ottobre al 5 novembre una festa da pauraaa! - L’appuntamento più paurosamente divertente dell’anno diventa ancora più lungo e agghiacciante; per ben 9 giorni il parco fasanese sarà avvolto da un’atmosfera spettrale e animato da attività da urlo! Si legge su puglialive.net