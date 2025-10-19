Halloween a Casalecchio di Reno per uno spaventoso dolcetto o scherzetto?

Bolognatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdi 31 ottobre 2025 in tutto il Comune di Casalecchio di Reno arriva la notte più paurosa e più divertente dell’anno. Le attività di WeLove Casalecchio aspettano tutti per un“ Dolcetto o Scherzetto” da paura! Nei negozi aderenti, si raccolgono dolcetti in un pomeriggio da brividi, pieno di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

