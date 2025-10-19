Hai vinto tu Ballando con le stelle l’annuncio di Milly e polemiche La classifica generale aggiornata

È tornato lo show del sabato sera più amato dagli italiani: “ Ballando con le stelle ”. L’appuntamento del 18 ottobre, condotto come sempre da Milly Carlucci, ha regalato una serata lunga, intensa e piena di colpi di scena. In diretta su Rai1, il pubblico ha potuto godersi esibizioni sorprendenti, emozioni vere e anche qualche confessione toccante, mentre in studio la giuria – composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto – non ha risparmiato né complimenti né critiche. Al fianco della Carlucci, in veste di “assistente della Sala delle Stelle”, c’era Massimiliano Rosolino, che ha sostituito Paolo Belli, quest’anno tra i concorrenti in gara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

