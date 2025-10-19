Hai vinto tu Ballando con le stelle l’annuncio di Milly e finisce malissimo | è polemica

News tv. – Sabato sera, Rai1, luci puntate su Ballando con le Stelle 2025! Il programma più amato dagli italiani torna a far parlare di sé con una puntata che ha superato ogni aspettativa. Milly Carlucci, regina indiscussa del sabato sera, ha guidato la serata con eleganza e polso fermo, mentre la giuria – quella che tutti temono – non ha risparmiato né complimenti né bordate velenose. E quest’anno, tra le novità, Massimiliano Rosolino in versione “assistente delle stelle” al posto di Paolo Belli, che per la prima volta balla tra i concorrenti! Il 18 ottobre è stato tutto un susseguirsi di performance mozzafiato: attori, conduttori, sportivi e cantanti si sono lanciati sul parquet con una grinta da finale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Hai vinto tu”. “Ballando con le stelle”, l’annuncio di Milly e finisce malissimo: è polemica

