Ha mancato di rispetto | Rossi-Marquez è la resa dei conti
La contesa tra Marc Marquez e Valentino Rossi sembra destinata a non avere mai fine. I due piloti, a distanza e tramite le parole dei colleghi, continuano a scannarsi e a punzecchiarsi! Con la vittoria ottenuta quest’anno Marc Marquez è tornato al titolo dopo cinque anni di dolore e digiuno. Forse però, considerando la sua storica antipatia con Valentino Rossi, aver raggiunto il numero di titoli che gli permette di pareggiare il record dell’italiano, con questo che essendosi ritirato non può nemmeno replicare più in pista e potrebbe solo vincere da dirigente con VR46, è il successo maggiore. Il pilota spagnolo è stato impeccabile quasi fino alla fine, quando la caduta nel GP asiatico gli è costata una nuova frattura. 🔗 Leggi su Sportface.it
Loris Reggiani su Marquez: «Nel 2015 con Valentino Rossi ha perso come uomo, chieda scusa alla MotoGp» - Non usa giri di parole Loris Reggiani, ex pilota ed ex ... Riporta corriere.it