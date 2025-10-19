La Ligier JS50 permette ai ragazzi di 14 anni di muoversi con un quadriciclo leggero, omologato e dotato di sistemi di sicurezza avanzati. È disponibile in versione elettrica e diesel, si guida con patente AM e non può superare i 45 kmh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guidare a 14 anni: com'è fatta la minicar Ligier JS50