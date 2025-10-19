GUIDA TV 19 OTTOBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DELLE IENE
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:50 Màkari 4 new Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:45 N.C.I.S. + N.C.I.S. Origins 1ªTv La Nuova DS Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 23:10 PresaDiretta Un Giorno in Pretura Inchieste Inchieste Rete 4 21:30 00:55 Fuori dal Coro Il Buio nell’Anima Talk Show Film Canale 5 21:25 23:50 La Notte nel Cuore 1ªTv Pressing: Nel Cuore dello Sport Serie Tv Talk Show Italia 1 21:15 01:10 Le Iene Sono Lillo Inchieste Serie Tv La7 21:15 23:45 Il Caso Spotlight Uozzap! Cinema Film Video-Frammenti Tv8 22:30 01:00 GP degli Stati Uniti: Formula 1 Pechino Express R Sport Talent Nove 20:30 22:45 Che Tempo Che Fa Che Tempo Che Fa: Il Tavolo Talk Show Talk Show Accanto ai vostri pronostici, vi chiediamo di inserire il SuperTotoShare di “Màkari 4”. 🔗 Leggi su Bubinoblog
