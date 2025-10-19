Gubbio Cacciatore precipita in un dirupo | soccorso dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino
Paura questa mattina, domenica 19 ottobre 2025, in località Sioli, nel comune di Gubbio (Perugia), dove un cacciatore è precipitato in un dirupo profondo circa dieci metri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio, che hanno raggiunto l’uomo e ne hanno curato il recupero in collaborazione con il Soccorso Alpino. L’infortunato, una volta stabilizzato, è stato verricellato a bordo dell’elisoccorso dell’Unità 118 Umbria e trasportato all’ospedale regionale per le cure necessarie. Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori complicazioni. Le autorità competenti stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Approfondisci con queste news
MIRTILLA SEGUGIA ,TAGLIA PICCOLA ,TRE ANNI ,CANILE SANITARIO DI GUBBIO (PG). Chissà da dove sarà scappata MIRTILLA ,una segugetta meravigliosa ,noi speriamo da qualche battuta di caccia ed è finita in canile . Una cagnolina piccola ma p - facebook.com Vai su Facebook
Cacciatore precipita per diversi metri in un dirupo, salvato con l’elisoccorso - L’elicottero del 118 lo ha recuperato con il verricello e lo ha trasportato in ospedale ... Si legge su msn.com
Gubbio, cacciatore precipita in un dirupo per 10 metri - Un cacciatore è stato soccorso domenica a Gubbio dai vigili del fuoco dopo essere precipitato in un dirupo di circa dieci metri in località Sioli. Scrive umbria24.it