Gubbio Cacciatore precipita in un dirupo | soccorso dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino

Paura questa mattina, domenica 19 ottobre 2025, in località Sioli, nel comune di Gubbio (Perugia), dove un cacciatore è precipitato in un dirupo profondo circa dieci metri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio, che hanno raggiunto l’uomo e ne hanno curato il recupero in collaborazione con il Soccorso Alpino. L’infortunato, una volta stabilizzato, è stato verricellato a bordo dell’elisoccorso dell’Unità 118 Umbria e trasportato all’ospedale regionale per le cure necessarie. Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori complicazioni. Le autorità competenti stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

