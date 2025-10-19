Guasto all’impianto di sollevamento di Larderia Superiore Amam attiva autobotti per garantire l’acqua

Messinatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi nella distribuzione idrica oggi a Larderia Superiore, dove un guasto improvviso al sistema di sollevamento ha provocato problemi nell’erogazione dell’acqua in diverse abitazioni della zona.L’Amam ha comunicato di essersi immediatamente attivata per ridurre l’impatto dell’imprevisto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

