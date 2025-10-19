Guardalà punge Tudor | Non ho condiviso questa sua scelta La Juve non vince dal 13 settembre questo significa soltanto una cosa
Guardalà, il giornalista di Sky Sport critica la squadra dopo il ko di Como: prima sconfitta dopo tanti pareggi, manca il gioco e i cambi non convincono. Una sconfitta che fa malissimo, che certifica un momento di crisi profonda e che arriva nella peggiore delle vigilie possibili. Il giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, ha commentato senza mezzi termini la prestazione della Juventus dopo il clamoroso ko per 2-0 sul campo del Como. Per l’inviato, i problemi sono evidenti e il calendario, ora, fa davvero paura. Guardalà: una crisi che parte da lontano. L’analisi del giornalista parte proprio dal prossimo, proibitivo impegno: la trasferta di Champions League contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com