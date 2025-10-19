Guardalà, il giornalista di Sky Sport critica la squadra dopo il ko di Como: prima sconfitta dopo tanti pareggi, manca il gioco e i cambi non convincono. Una sconfitta che fa malissimo, che certifica un momento di crisi profonda e che arriva nella peggiore delle vigilie possibili. Il giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, ha commentato senza mezzi termini la prestazione della Juventus dopo il clamoroso ko per 2-0 sul campo del Como. Per l’inviato, i problemi sono evidenti e il calendario, ora, fa davvero paura. Guardalà: una crisi che parte da lontano. L’analisi del giornalista parte proprio dal prossimo, proibitivo impegno: la trasferta di Champions League contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guardalà punge Tudor: «Non ho condiviso questa sua scelta. La Juve non vince dal 13 settembre, questo significa soltanto una cosa»