guarda il gol di mbeumo premier league

2025-10-19 17:51:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Bryan Mbeumo ha segnato il suo primo gol da agosto regalando al Manchester United un vantaggio al secondo minuto contro il Liverpool in Premier League domenica – ma l'allenatore di casa Arne Slot e l'ex giocatore dei Reds Jamie Carragher hanno ritenuto che il gol non avrebbe dovuto reggere a causa di un infortunio alla testa di Alexis Mac Allister. Con Mac Allister in campo, Mbeumo ha incontrato l'abile passaggio di Amad Diallo all'interno dell'area di rigore sulla sinistra con un finale pulito prima che Slot indicasse la sua testa per segnalare che il gioco avrebbe dovuto fermarsi.

