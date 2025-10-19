GUALDO TADINO - Ci sarà anche Gualdo Tadino alla 37esima edizione del Palio dei Comuni in programma domenica 23 novembre all’ippodromo di Montegiorgio, in provincia di Fermo. I Comuni partecipanti provengono da Marche, Umbria e Abruzzo: Corridonia, Macerata, i gemellati Civitanova Marche–Servigliano, Belmonte Piceno, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Sant’Elpidio a Mare, Filottrano, Jesi e Loreto; unico rappresentante dell’Umbria sarà Gualdo Tadino; l’Abruzzo partecipa con Lanciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gualdo Tadino in gara al Palio dei Comuni