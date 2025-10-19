Gsk Landazabal | cure oncologiche che proteggono la quotidianità

Alla Festa del Cinema di Roma, la storia di Giovanni Allevi arriva come un abbraccio collettivo: si parla di cura, di musica e di ritorni possibili. Sul tappeto rosso, Fabio Landazabal di Gsk ha rimesso al centro una promessa: restituire ai malati oncologici la propria quotidianità, senza rinunciare ai legami e ai sogni. Un impegno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gsk, Landazabal: cure oncologiche che proteggono la quotidianità

