Gruppo FS | l' ad Donnarumma riceve il premio speciale NIAF

Iltempo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La NIAF (National Italian American Foundation) ha conferito a Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, il Premio NIAF Dea Roma come Leader nell'Eccellenza Ingegneristica per la Crescita Nazionale e l'Infrastruttura Sostenibile.   La cerimonia si è svolta sabato 18 ottobre 2025 durante il Gala del 50° Anniversario della NIAF, all'Hotel Washington Hilton di Washington D.C. negli Stati Uniti d'America.   Il riconoscimento è stato assegnato per evidenziare il ruolo cruciale svolto da Donnarumma nella trasformazione e modernizzazione delle infrastrutture di trasporto italiane, con un forte impegno verso la sostenibilità e l'innovazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

