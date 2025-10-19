La NIAF (National Italian American Foundation) ha conferito a Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, il Premio NIAF Dea Roma come Leader nell'Eccellenza Ingegneristica per la Crescita Nazionale e l'Infrastruttura Sostenibile. La cerimonia si è svolta sabato 18 ottobre 2025 durante il Gala del 50° Anniversario della NIAF, all'Hotel Washington Hilton di Washington D.C. negli Stati Uniti d'America. Il riconoscimento è stato assegnato per evidenziare il ruolo cruciale svolto da Donnarumma nella trasformazione e modernizzazione delle infrastrutture di trasporto italiane, con un forte impegno verso la sostenibilità e l'innovazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gruppo FS: l'ad Donnarumma riceve il premio speciale NIAF