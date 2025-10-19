Grosseto | scontro fra auto sulla strada del Cipressino cinque feriti

Firenzepost.it | 19 ott 2025

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 19 ottobre 2025, in provincia di Grosseto. Due auto si sono scontrate intorno alle 16.30 sulla strada del Cipressino, nel comune di Civitella Paganico L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

grosseto scontro fra auto sulla strada del cipressino cinque feriti

© Firenzepost.it - Grosseto: scontro fra auto sulla strada del Cipressino, cinque feriti

