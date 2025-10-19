Groane il Wwf | C’è il tasso all’Oasi del Caloggio

. Il Parco delle Groane nell’area di Bollate si è arricchito davvero della presenza di un raro e prezioso mammifero: il tasso, che è un animale per lo più notturno, protetto sia dalla legge italiana che dalle convenzioni internazionali. Già un paio di anni fa, nell’aprile del . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net