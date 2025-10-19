Griglia di partenza F1 GP USA 2025 | Verstappen in pole Leclerc sfiora la prima fila Hamilton 5° Antonelli 7°
Nelle qualifiche classiche di oggi, sabato 18 ottobre, è stata determinata la griglia di partenza del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 19, il fine settimana nordamericano con la gara su distanza lunga di Austin, che sarà valida come diciannovesimo round del calendario della F1. Nella Q1 escono di scena Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 16°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 17°, Lance Stroll (Aston Martin), 18°, il quale però partirà ultimo per una penalità di 5 posizioni, Alexander Albon (Williams), 19°, ed Isack Hadjar (Racing Bulls), 20°. Nella Q2 vengono eliminati Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 11°, Liam Lawson (Racing Bulls), 12°, Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 13°, Pierre Gasly (Alpine), 14°, e Franco Colapinto Alpine), 15°. 🔗 Leggi su Oasport.it
