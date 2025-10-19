Griglia di partenza F1 GP USA 2025 | Verstappen in pole Ferrari in ripresa Piastri in difficoltà
Nelle qualifiche classiche di oggi, sabato 18 ottobre, è stata determinata la griglia di partenza del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 19, il fine settimana nordamericano con la gara su distanza lunga di Austin, che sarà valida come diciannovesimo round del calendario della F1. Nella Q1 escono di scena Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 16°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 17°, Lance Stroll (Aston Martin), 18°, il quale però scatterà in ultima fila per una penalità di 5 posizioni, Alexander Albon (Williams), 19°, ed Isack Hadjar (Racing Bulls), che non fa segnare tempi ma verrà fatto partire 20°. 🔗 Leggi su Oasport.it
