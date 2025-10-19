Greggio attacca duramente la Juve dopo il ko: squadra senza campioni, panchina imbarazzante e Tudor in difficoltà. Solo Yildiz si salva. Una sconfitta che brucia, una prestazione imbarazzante che scatena la rabbia e la delusione dei tifosi più noti. Dopo il clamoroso 2-0 subito dalla Juventus sul campo del Como, anche Ezio Greggio ha affidato al suo account X (ex Twitter) un commento durissimo, una critica feroce che non risparmia nessuno, dalla società ai giocatori, fino alle scelte estive. Non abbiamo più una squadra come una volta con calciatori di primo livello. È dura per Tudor mettere in campo una formazione della @juventusfc che stia in piedi, anche lui qualche valutazione la sbaglia ma è lampante che in panchina ha dei cambi spesso imbarazzanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Greggio critica la Juventus dopo Como: «Sbaglia anche Tudor, però ha dei cambi imbarazzanti». Poi parla così dell’ultimo mercato estivo