Greggio critica la Juventus dopo Como | Sbaglia anche Tudor però ha dei cambi imbarazzanti Poi parla così dell’ultimo mercato estivo
Greggio attacca duramente la Juve dopo il ko: squadra senza campioni, panchina imbarazzante e Tudor in difficoltà. Solo Yildiz si salva. Una sconfitta che brucia, una prestazione imbarazzante che scatena la rabbia e la delusione dei tifosi più noti. Dopo il clamoroso 2-0 subito dalla Juventus sul campo del Como, anche Ezio Greggio ha affidato al suo account X (ex Twitter) un commento durissimo, una critica feroce che non risparmia nessuno, dalla società ai giocatori, fino alle scelte estive. Non abbiamo più una squadra come una volta con calciatori di primo livello. È dura per Tudor mettere in campo una formazione della @juventusfc che stia in piedi, anche lui qualche valutazione la sbaglia ma è lampante che in panchina ha dei cambi spesso imbarazzanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ritorno di fiamma per il greggio: il WTI e il Brent superano la soglia critica. Rischio concreto di un ritorno della benzina a 2 euro al litro per i consumatori italiani. Le conseguenze su inflazione e trasporti Vai su Facebook
Juventus, Greggio gongola ancora: "Adzic amari per l'Inter. Sommer un mezzo disastro" - Passano i giorni ma Ezio Greggio, noto tifoso bianconero, dopo il 4- Secondo m.tuttomercatoweb.com
Condò critico dopo Juve Milan: «Impressionante la quantità di talento in campo e lo zero prodotto». Poi fa un appunto a Tudor - Condò analizza il pareggio con il Milan, criticando la partita per mancanza di genio e sottolineando l’assenza di gol nonostante la quantità di talento Il pareggio per 0- Si legge su juventusnews24.com
Juve, Agresti: 'Fuori luogo che Cambiaso parli di entusiasmo dopo 5 pareggi di fila' - Il giornalista ha aggiunto: 'Se Cambiaso dice certe cose, forse non ha capito in quale società gloriosa si trova' ... Scrive it.blastingnews.com