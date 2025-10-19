Grave incidente nella notte ad Asiago Vicenza | tre ventenni morti due feriti

Lo schianto nella notte contro una fontana in una rotatoria: tre ragazzi morti sul colpo, due feriti, uno in gravi condizioni. Un drammatico incidente stradale è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino ad Asiago, in provincia di Vicenza. Un’auto con a bordo cinque giovani si è schiantata contro una fontana al centro della rotatoria di via Verdi. Le vittime:. Nicola Xausa, 20 anni, di Lusiana Conco. Pietro Pisapia, 21 anni, di Lusiana Conco. Riccardo Gemo, 20 anni, di Creazzo. I tre sono morti sul colpo. I feriti:. Uno dei ragazzi, sbattuto fuori dal veicolo durante l’impatto, è in condizioni gravissime ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Bassano del Grappa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Drammatico incidente nella notte: 5 giovani coinvolti, tre morti sul colpo e un ferito grave trasportato in codice rosso Vai su Facebook

Asiago, tre ventenni morti nella notte. L’auto si è schiantata contro una fontana - Un amico è ferito grave, illeso un quinto giovane ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Dramma ad Asiago, incidente stradale gravissimo con 20enni coinvolti: il bilancio - Sono ore di lutto ad Asiago a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel cuore della notte di domenica. Segnala notizie.it

Incidente ad Asiago, chi sono i tre ventenni morti - Le vittime dell'incidente avvenuto nella notte ad Asiago sono Nicola Xausa, residente a Lusiana Conco, del 2005, Pietro Pisapia, residente a Lusiana Conco, del 2004, e Riccardo Gemo, residente a ... Scrive ansa.it