Grave incidente in via Roma | feriti madre e figlio di 11 anni

Grave incidente ieri, sabato 18 ottobre, a San Felice Circeo. Il sinistro è avvenuto in via Roma, nello stesso tratto che era stato già teatro, lo scorso luglio, di un incidente con esito mortale. Coinvolta, questa volta, una donna di 36 anni di nazionalità georgiana e il figlio di 11 anni, che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

